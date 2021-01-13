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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Вашингтон, Середа 13 січня 2021 09:27
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters
Фото: прокладка трубопроводу "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Игорь Литвиненко

США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США вже попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Держдепартамент США повинен опублікувати звіт про компанії, які надають допомогу в будівництві газопроводу "Північний потік-2" в четвер-п'ятницю. У звіті можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, підводного прокладний трубопроводу або перевіркою будівельного обладнання. Серед них, зокрема, може виявитися страхова компанія Zurich Insurance Group

"Компанії можуть опинитися під загрозою санкцій США відповідно до чинного законодавства, якщо вони не припинять роботу", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 1 січня, Сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає в себе положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Також повідомлялося, що будівництво "Північного потоку-2" продовжиться в водах Данії через рік паузи. Будівництво відновиться 15 січня.

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