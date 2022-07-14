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США готовят группу прокуроров для фиксации военных преступлений в Украине

Фото: Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

США готовы прислать группу прокуроров для работы на местах военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Как отметила прокурор, о практической поддержке "на земле" говорили с партнерами из Соединенных Штатов. Имели продуктивную дискуссию о дальнейших шагах с Послом по особым поручениям Офиса глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет ван Скак и легендарным "охотником за нацистами" Эли Розенбаумом из Департамента юстиции США.

"Штаты формируют группу прокуроров, которая станет с украинскими правоохранителями бок о бок на поле боя за справедливость. Также американские коллеги будут активно развивать поддержку Atrocity Crimes Advisory Group, которая работает с офисом Генпрокурора", - сказала Венедиктова.

Напомним, Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины). На месте преступления работают следователи СБУ.

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