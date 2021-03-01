США готовят дополнительные меры из-за убийства демонстрантов в Мьянме

США планируют ввести новые меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов. Подробности будут известны в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на сайте Белого дома .

Отмечается, что США встревожены насилием военных Мьянмы против мирных демонстрантов.

"Сегодняшние убийства представляют собой эскалацию продолжающегося подавления демократических протестующих после переворота 1 февраля", - говорится в заявлении.

Также США еще раз выразили солидарность с народом Бирмы.

"Мы продолжим тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и усилить нашу поддержку народа Бирмы. С этой целью мы готовим дополнительные меры, чтобы возложить дополнительные расходы на тех, кто несет ответственность за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот. В ближайшие дни нам будет чем поделиться", - отметили в Белом доме.