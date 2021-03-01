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США готовят дополнительные меры из-за убийства демонстрантов в Мьянме

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 05:01
США готовят дополнительные меры из-за убийства демонстрантов в Мьянме Фото: Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Инна Собора

США планируют ввести новые меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов. Подробности будут известны в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на сайте Белого дома.

Отмечается, что США встревожены насилием военных Мьянмы против мирных демонстрантов.

"Сегодняшние убийства представляют собой эскалацию продолжающегося подавления демократических протестующих после переворота 1 февраля", - говорится в заявлении.

Также США еще раз выразили солидарность с народом Бирмы.

"Мы продолжим тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и усилить нашу поддержку народа Бирмы. С этой целью мы готовим дополнительные меры, чтобы возложить дополнительные расходы на тех, кто несет ответственность за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот. В ближайшие дни нам будет чем поделиться", - отметили в Белом доме.

Ранее Европейский союз осудил применение силы со стороны военных Мьянмы против демонстрантов и пригрозил ответными мерами из-за убийства мирных демонстрантов.

РБК-Украина писало, что в результате силового разгона демонстрантов в Мьянме погибли 18 и были ранены 30 демонстрантов.

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