США готують додаткові заходи через вбивство демонстрантів у М'янмі
США планують ввести нові заходи проти М'янми у зв'язку з насильством щодо демонстрантів. Подробиці будуть відомі найближчі дні.
Про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на сайті Білого дому.
Наголошується, що США стурбовані насильством військових М'янми проти мирних демонстрантів.
"Сьогоднішні вбивства являють собою ескалацію триваючого придушення демократичних протестуючих після перевороту 1 лютого", - йдеться в заяві.
Також США ще раз висловили солідарність з народом Бірми.
"Ми продовжимо тісно координувати свої дії з союзниками і партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі, щоб притягнути до відповідальності винних у насильстві і підсилити нашу підтримку народу Бірми. З цією метою ми готуємо додаткові заходи, щоб покласти додаткові витрати на тих, хто несе відповідальність за цю останню спалах насильства і недавній переворот. У найближчі дні нам буде чим поділитися", - зазначили в Білому домі.
Раніше Європейський союз засудив застосування сили з боку військових М'янми проти демонстрантів і пригрозив відповідними заходами через вбивства мирних демонстрантів.
РБК-Україна писало, що в результаті силового розгону демонстрантів у М'янмі загинули 18 і поранено 30 демонстрантів.