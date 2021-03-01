США готують додаткові заходи через вбивство демонстрантів у М'янмі

США планують ввести нові заходи проти М'янми у зв'язку з насильством щодо демонстрантів. Подробиці будуть відомі найближчі дні.

Про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на сайті Білого дому .

Наголошується, що США стурбовані насильством військових М'янми проти мирних демонстрантів.

"Сьогоднішні вбивства являють собою ескалацію триваючого придушення демократичних протестуючих після перевороту 1 лютого", - йдеться в заяві.

Також США ще раз висловили солідарність з народом Бірми.

"Ми продовжимо тісно координувати свої дії з союзниками і партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі, щоб притягнути до відповідальності винних у насильстві і підсилити нашу підтримку народу Бірми. З цією метою ми готуємо додаткові заходи, щоб покласти додаткові витрати на тих, хто несе відповідальність за цю останню спалах насильства і недавній переворот. У найближчі дні нам буде чим поділитися", - зазначили в Білому домі.