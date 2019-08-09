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США не готові укладати торговельну угоду з Китаєм, - Трамп

Новини » Політика    09.08.2019 - 17:46
США не готові укладати торговельну угоду з Китаєм, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

За словами Трампа, торгівельні переговори з Китаєм тривають

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати все ще продовжують торговельні переговори з Китаєм, але поки не збираються укладати угоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, дві найбільші економіки світу виявилися залучені в торговий спір з імпортними митами, які розбурхали світові фінансові ринки і викликали занепокоєння з приводу глобального економічного зростання.

Нагадаємо, 1 серпня в Шанхаї завершився черговий раунд торговельних переговорів між Сполученими Штатами Америки, Китайською Народною Республікою, в результаті яких було прийнято рішення зустрітися у вересні в США.

Білий дім назвав минулі переговори конструктивними, зазначивши, що серед тем, які обговорювалися на переговорах, були "примусова передача технологій, права інтелектуальної власності, послуги, нетарифні бар'єри і сільське господарство".

Раніше повідомлялося, що останній раунд китайсько-американських переговорів з торгових питань " завершився раніше наміченого терміну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай і Сполучені Штати Америки після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був вже 12 за рахунком раунду консультацій, який проходив в Шанхаї протягом двох днів - 30-31 липня.

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