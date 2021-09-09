UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан, - глава Пентагона

Автор: Тиберий Юрик

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что террористическая группировка "Аль-Каида" может усилить свои позиции в Афганистане после того, как американские военные покинули страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По его словам, США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан.

"Все сообщество наблюдает за тем, что будет дальше и сможет ли "Аль-Каида" снова нарастить силы в Афганистане. Такова природа "Аль-Каиды" и “Исламского государства" - они всегда пытаются найти пространство, где можно нарастить силы: в Афганистане, в Сомали или на любой другой неуправляемой территории", - сказал Остин.

Он отметил, что силы США могут нанести удар по террористам с помощью комбинированного использования средств наблюдения и авиации, размещенной в странах Персидского залива, но признал, что подобные операции становятся куда сложнее без размещенных в Афганистане военных баз и наземных войск.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил талибов, что Альянс не допустит превращения Афганистана в базу для террористов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиАфганистанАль-Каида