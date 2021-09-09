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США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан, - глава Пентагона

Новина українською →
США, Четверг 09 сентября 2021 15:42
США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан, - глава Пентагона Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что террористическая группировка "Аль-Каида" может усилить свои позиции в Афганистане после того, как американские военные покинули страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По его словам, США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" в Афганистан.

"Все сообщество наблюдает за тем, что будет дальше и сможет ли "Аль-Каида" снова нарастить силы в Афганистане. Такова природа "Аль-Каиды" и “Исламского государства" - они всегда пытаются найти пространство, где можно нарастить силы: в Афганистане, в Сомали или на любой другой неуправляемой территории", - сказал Остин.

Он отметил, что силы США могут нанести удар по террористам с помощью комбинированного использования средств наблюдения и авиации, размещенной в странах Персидского залива, но признал, что подобные операции становятся куда сложнее без размещенных в Афганистане военных баз и наземных войск.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил талибов, что Альянс не допустит превращения Афганистана в базу для террористов.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Афганистан Аль-Каида
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