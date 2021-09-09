США готові запобігти поверненню "Аль-Каїди" в Афганістан, - глава Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що терористичне угруповання "Аль-Каїда" може посилити свої позиції в Афганістані після того, як американські військові покинули країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya .

За його словами, США готові запобігти поверненню "Аль-Каїди" в Афганістан.

"Вся спільнота спостерігає за тим, що буде далі і чи зможе "Аль-Каїда" знову наростити сили в Афганістані. Така природа "Аль-Каїди" і "Ісламської держави" - вони завжди намагаються знайти простір, де можна наростити сили: в Афганістані, в сомалі або на будь-якій іншій некерованій території", - сказав Остін.

Він зазначив, що сили США можуть завдати удару по терористах за допомогою комбінованого використання засобів спостереження і авіації, розміщеної в країнах Перської затоки, але визнав, що подібні операції стають куди складніше без розміщених в Афганістані військових баз і наземних військ.