США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп
Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники. Особенно с учетом угрозы вторжения Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста BuzzFeed Кристофера Миллера.
"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - отметила Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.
По ее словам, США готовы предоставить военную технику "сверх той", что давали Киеву ранее.
Напомним, ранее помощник президента США Джейк Салливан заявлял, о том, что готовятся новые пакеты военной помощи Украине.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.