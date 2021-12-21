США готові надати Україні ще більше військової техніки, - Держдеп

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки. Особливо з урахуванням загрози вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста BuzzFeed Крістофера Міллера.

"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - зазначила Донфрід в ході телефонного брифінгу для представників ЗМІ.

За її словами, США готові надати військову техніку "понад тієї", що давали Києву раніше.