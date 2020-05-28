США готовы предоставить Украине 125 млн долларов военной помощи

В США заявили, что готовы предоставить Украине военную помощь в 125 млн долларов. Это связано с достижениями в ключевых реформах, в частности в противодействии коррупции.

Об этом сообщает CNN.

Пентагон уведомил Конгресс о том, что власть Украины добилась необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, а значит заслуживает на дополнительную военную помощь в 125 млн долларов. Пакет представляет собой вторую половину с 250 млн долларов, выделенных на содействие безопасности Украины в 2020 году.

Кроме того, США готовы предоставить два патрульных катера, вооруженные 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильные радиолокационных систем для обнаружения артиллерийского и ракетного обстрела. Вместе с тем, пакет помощи предусматривает десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, а также 100 "тактических планшетов".

Представитель Пентагона отказался комментировать пакет помощи Украине из-за того, что он еще находится на рассмотрении в Конгрессе.

Напомним, США предоставили первый транш военной помощи Украине в 125 млн долларов на военное вооружение.

Вместе с тем, Соединенные Штаты передали Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 25 миллионов долларов.

Кроме того, ранее сообщалось, что США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.