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США готовы поддержать союз Украины, Британии, Польши и стран Балтии

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Вашингтон, Среда 15 июня 2022 10:22
США готовы поддержать союз Украины, Британии, Польши и стран Балтии Фото: постпред США при НАТО Джулианна Смит (twitter com usambnato)
Автор: Мария Кучерявец

В США заинтересованы в укреплении возможностей НАТО, а потому готовы поддерживать такие инициативы как объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз. В случае, если он будет усиливать оборонный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при НАТО Джулиан Смит.

"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал (в Европе - ред.)", - заявила она.

По словам постпреда, уже на протяжении многих последних лет имели место инициативы о создании подобных "миниформатних" альянсов, в частности в сфере обороны.

"Поэтому если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", - подчеркнула она.

Дипломат добавила, что НАТО, которое она представляет США, также заинтересовано в укреплении своего восточного фланга.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против России.

По данным Corriere Della Sera, была предложена модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

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