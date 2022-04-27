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США готовы платить до 10 млн долларов за информацию о причастных к кибератакам россиянах

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Программа вознаграждений за правосудие Госдепартамента США предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую идентифицировать или определить местонахождение лиц, участвовавших в кибератаках на критическую инфраструктуру США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

В первую очередь, разыскивается информация о шести офицерах ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ на предмет их роли в преступном заговоре, связанном с вредоносной кибердеятельностью. Участниками заговора были офицеры ГРУ Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

Сообщается, что они были участниками преступного заговора, ответственного за заражение компьютеров деструктивным вредоносным ПО 27 июня 2017 года в США и во всем мире с использованием вредоносного ПО, известного как NotPetya. Их кибератаки в совокупности обошлась США почти в 1 миллиард долларов убытков.

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Соединенные Штаты АмерикиКибератака