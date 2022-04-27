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США готові платити до 10 млн доларів за інформацію про причетних до кібератак росіян

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Програма винагород за правосуддя Держдепартаменту США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє ідентифікувати або визначити місцеперебування осіб, які брали участь в кібератаках на критичну інфраструктуру США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

В першу чергу, розшукується інформація про шість офіцерів ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ на предмет їх ролі в злочинній змові, пов'язаній зі шкідливою кібердіяльністю. Учасниками змови були офіцери ГРУ Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очіченко і Петро Пліскін.

Повідомляється, що вони були учасниками злочинної змови, відповідальної за зараження комп'ютерів деструктивним шкідливим ПЗ 27 Червня 2017 року в США і в усьому світі з використанням шкідливого ПЗ, відомого як NotPetya. Їх кібератаки в сукупності обійшлася США майже в 1 мільярд доларів збитків.

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Сполучені Штати АмерикиКібератака