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США готовы к переговорам с Северной Кореей, - Reuters

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом. По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учений гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров.

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