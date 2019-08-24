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США готові до переговорів з Китаєм після підвищення мит

Новини » Політика    24.08.2019 - 11:20
США готові до переговорів з Китаєм після підвищення мит
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Дональд Трамп заявив, що готовий до переговорів з Китаєм

США готові до переговорів з Китаєм, незважаючи на підвищення митних мит на товари з Китаю. Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив журналістам перед вильотом до Франції на саміт G7, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Я завжди відкритий для переговорів", - сказав Трамп у відповідь на запитання, чи він готовий вести переговори з Китаєм в наступному місяці.

Нагадаємо, Трамп заявив у п'ятницю, що США мають намір підвищити мита на товари з Китаю у вересні і жовтні додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками. Даний крок Трамп назвав відповіддю на "політично мотивований крок" Китаю щодо введення мит на експорт США в розмірі 75 мільярдів доларів.

У Міністерстві торгівлі США факт збільшення мит з 1 вересня підтвердили, а щодо жовтневого підвищення представник відомства заявив, що поки утримається від коментарів. Раніше Трамп заявив про те, що готує заходи у відповідь на введення Китаєм мит на американські товари і закликав американські компанії піти з китайського ринку.

Держдеп США до Дня Незалежності заявив про підтримку України Трамп оголосив про нове підвищення мит на товари з Китаю
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
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