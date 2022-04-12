США готовы отправить Украине больше вооружений, требующих обучения

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об отправке в Украину большего количества систем вооружений, требующих дополнительной подготовки. Украинцы смогли освоить беспилотники Switchblade за двое суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Если мы совместно с украинцами определим, что есть дополнительные системы, которые им нужны, которые мы можем предоставить, но это может потребовать некоторой подготовки, то мы, безусловно, готовы говорить с ними об этом", - сказал представитель Пентагона на брифинге.
Он сказал, что тот факт, что может потребоваться дополнительное обучение, "не является запретительным".
Представитель Пентагона привел в пример беспилотники Switchblade. Украинские силы не тренировались на беспилотниках-смертниках, но США определили, что система может помочь украинским военным, и нашли способ обучить на ней небольшое количество украинских сил в течение 24-48 часов.
"Другие системы мы просто должны рассмотреть, но мы не считаем запретительным предоставлять это только потому, что что-то может потребовать дополнительной подготовки", - сказал чиновник.
Как сообщало РБК-Украина, группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков.
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