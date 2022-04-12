США готові відправити Україні більше озброєнь, які потребують навчання

"Якщо ми спільно з українцями визначимо, що є додаткові системи, які їм потрібні, які ми можемо надати, але це може зажадати деякої підготовки, то ми, безумовно, готові говорити з ними про це", - сказав представник Пентагону на брифінгу.

Він сказав, що той факт, що може знадобитися додаткове навчання, "не є заборонним".

Представник Пентагону навів у приклад безпілотники Switchblade. Українські сили не тренувалися на безпілотниках-смертниках, але США визначили, що система може допомогти українським військовим, і знайшли спосіб навчити на ній невелику кількість українських сил протягом 24-48 годин.

"Інші системи ми просто повинні розглянути, але ми не вважаємо заборонним надавати це тільки тому, що щось може зажадати додаткової підготовки",- сказав чиновник.

Як повідомляло РБК-Україна, група українців пройшла навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетехніки і танків.