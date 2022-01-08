США готовы обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине

США выразили готовность обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине и Европе. Однако никаких соглашений без полной взаимности со стороны Москвы достигнуто не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера телеканала CNN Наталью Бертран .

"Совпадающие опасения, которые США готовы обсудить с Россией в понедельник (10 января - ред.), включают размещение ракет в Украине и Европе, а также будущее учений США/НАТО", - цитирует она высокопоставленного чиновника администрации США.

При этом он подчеркнул, что никаких соглашений без полной взаимности со стороны России по этим вопросам не будет.