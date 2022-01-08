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США готовы обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине

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Вашингтон, Суббота 08 января 2022 21:12
США готовы обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине Фото: США могут обсудить с РФ неразмещение ракет в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США выразили готовность обсуждать с Россией неразмещение ракет в Украине и Европе. Однако никаких соглашений без полной взаимности со стороны Москвы достигнуто не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера телеканала CNN Наталью Бертран.

"Совпадающие опасения, которые США готовы обсудить с Россией в понедельник (10 января - ред.), включают размещение ракет в Украине и Европе, а также будущее учений США/НАТО", - цитирует она высокопоставленного чиновника администрации США.

При этом он подчеркнул, что никаких соглашений без полной взаимности со стороны России по этим вопросам не будет.

Напомним, накануне представитель Пентагона Джон Кирби опроверг заявления о возможности сокращения войск США в Европе.

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