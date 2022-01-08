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США готові обговорювати з Росією нерозміщення ракет в Україні

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Вашингтон, Субота 08 січня 2022 21:12
США готові обговорювати з Росією нерозміщення ракет в Україні Фото: США можуть обговорити з РФ нерозміщення ракет в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США висловили готовність обговорювати з Росією нерозміщення ракет в Україні та Європі. Однак ніяких угод без повної взаємності з боку Москви досягнуто не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера телеканалу CNN Наталію Бертран.

"Співпадаючі побоювання, які США готові обговорити з Росією в понеділок (10 січня - ред.), включають розміщення ракет в Україні і Європі, а також майбутнє навчань США/НАТО", - цитує вона високопоставленого чиновника адміністрації США.

При цьому він наголосив, що жодних угод без повної взаємності з боку Росії щодо цих питань не буде.

Нагадаємо, напередодні представник Пентагону Джон Кірбі спростував заяви щодо можливості скорочення військ США в Європі.

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