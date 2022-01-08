США готові обговорювати з Росією нерозміщення ракет в Україні

США висловили готовність обговорювати з Росією нерозміщення ракет в Україні та Європі. Однак ніяких угод без повної взаємності з боку Москви досягнуто не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера телеканалу CNN Наталію Бертран .

"Співпадаючі побоювання, які США готові обговорити з Росією в понеділок (10 січня - ред.), включають розміщення ракет в Україні і Європі, а також майбутнє навчань США/НАТО", - цитує вона високопоставленого чиновника адміністрації США.

При цьому він наголосив, що жодних угод без повної взаємності з боку Росії щодо цих питань не буде.