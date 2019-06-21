США были готовы нанести удар по Ирану, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атакуи на американский беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Президент США рассказал, что после уничтожения Ираном американского беспилотника над Ормузским проливом он отдал приказ готовить удар по 3 иранским объектам. Однако в последний момент Трамп передумал.

"За 10 минут до удара я остановил его", - написал он.

Кроме того, Трамп отметил, что будет действовать против Ирана с помощью новых санкций.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира", - добавил американский президент.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп сначала принял, а потом отменил военные удары по нескольким целям в Иране из-за уничтожения американского беспилотника.

Как писало РБК-Украина, Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.