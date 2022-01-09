США готовы наложить эмбарго на Россию по аналогии с КНДР

Под ограничения могут попасть товары США, экспортируемые в Россию, а также "некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США".

Помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники, программного обеспечения, а также связанных с ними технологий.

Санкции, рассматриваемые на случай нападения на Украину, не будут вводиться по принципу "от малого к большому", отметил американский чиновник в Белом доме.

"Вместо этого мы начнем с жестких мер и будем их сохранять. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами немедленно введем меры, которые серьезно и значительно скажутся на российской экономике, в том числе на финансовой системе и критических для Кремля секторах экономики", - сказал он.