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США готовы наложить эмбарго на Россию по аналогии с КНДР

Автор: Артур Родивилов

Россия в случае нападения на Украину может быть внесена в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Под ограничения могут попасть товары США, экспортируемые в Россию, а также "некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США".

Помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники, программного обеспечения, а также связанных с ними технологий.

Санкции, рассматриваемые на случай нападения на Украину, не будут вводиться по принципу "от малого к большому", отметил американский чиновник в Белом доме.

"Вместо этого мы начнем с жестких мер и будем их сохранять. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами немедленно введем меры, которые серьезно и значительно скажутся на российской экономике, в том числе на финансовой системе и критических для Кремля секторах экономики", - сказал он.

Ранее The New York Times сообщила, что меры в случае их введения затронут всю потребительскую электронику, включая произведенные в Европе, Южной Корее и других странах компьютеры и бытовую технику.

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Соединенные Штаты Америки