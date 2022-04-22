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США готовы к любым шагам в отношении России, кроме военной конфронтации, - Белый дом

Фото: Белый дом (flickr com stillwellmike)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты готовы принимать любые шаги, чтобы привлечь к ответственности Россию за вторжение в Украину. Но не к прямой военной конфронтации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха в эфире CNN.

По его словам, для того, чтобы привлечь Россию к ответственности, потребуется время.

"Президент ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с Россией, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать (давление, - ред.) столько, сколько понадобится", - отметил он.

Напомним, накануне США расширили санкции против России, в частности, запретив кораблям под российским флагом заходить в американские порты. Кроме того, президент Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 800 млн долларов.

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