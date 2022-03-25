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США дополнительно выделят Украине 1 миллиард долларов и примут 100 тысяч беженцев, - Байден

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что они готовы выделить 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые стали беженцами и пострадали от войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

По его словам, сегодня в Польше прошел брифинг о гуманитарной помощи на вторжение России в Украину.

"Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительный 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь", - написал Байден.

Он добавил, что его страна готова "пригласить до 100 000 украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".

Ранее мы сообщали, что Байден верит, что убедил Китай не помогать России в войне.

Также мы писали, что Байден хочет исключения России из G20 и участия Украины в ее заседаниях.

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Джозеф Байден