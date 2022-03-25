США додатково виділить Україні 1 мільярд доларів та прийме 100 тисяч біженців, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що вони готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.