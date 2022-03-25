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США додатково виділить Україні 1 мільярд доларів та прийме 100 тисяч біженців, - Байден

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що вони готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

За його словами, сьогодні у Польщі відбувся брифінг про гуманітарну допомогу на вторгнення Росії в Україну.

"Сполучені Штати готові надати додатковий 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу", - написав Байден.

Він додав, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

Раніше ми повідомляли, що Байден вірить, що переконав Китай не допомагати Росії у війні.

Також ми писали, що Байден хоче виключення Росії з G20 та участі України в її засіданнях.

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Джозеф Байден