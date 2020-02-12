США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к Европе, - экс-посол

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов провел встречу с представителями Атлантического совета: экс-послом США в Украине Джоном Хербстом, а также президентом и генеральным директором Фонда США-Россия Селестой Уоллендер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и возможности его дальнейшего развития.

"Стороны обменялись мнениями относительно эффективности деятельности международных структур безопасности и необходимости объединения международных усилий в противостоянии гибридным угрозам. Секретарь СНБО Украины также отметил, что кроме прямой военной агрессии против Украины ведется кибернетическая и информационная война, и не только внутри страны, но и в США и Европе. Данилов подчеркнул необходимость усиления сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении.

Хербст заверил в неизменности позиции США относительно необходимости восстановления суверенитета Украины над аннексированным Крымом и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Фото: встреча секретаря СНБО с представителями Атлантического совета (rnbo.gov.ua)

"США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути в Европу и в борьбе за восстановление территориальной целостности", - отметил Хербст.

Напомним, ранее Хербст заявлял, что Соединенные Штаты Америки совместно с Украиной заинтересованы, чтобы Российская Федерация потерпела поражение на Донбассе.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.