США готовит новый пакет санкций против логистических цепочек российской "оборонки"

США планируют ввести новые санкции в отношении секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепочки военных поставок. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлый четверг Министерство финансов наложило новые санкции на десятки российских оборонных компаний. Санкции замораживают любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США, и запрещают американским организациям любые операции с ними.

"В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности Кремля, мы также планируем принять меры по нарушению их важнейших цепочек поставок", — заявил Адейемо на мероприятии в аналитическом центре Chatham House.

"Наша цель — использовать комплексный подход, который со временем даст о себе знать, и санкции, которые окажут немедленное воздействие", — сказал он, добавив, что они также будут нацелены на альтернативных военных поставщиков, которых использует Россия.