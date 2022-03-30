США готовит новый пакет санкций против логистических цепочек российской "оборонки"

США планируют ввести новые санкции в отношении секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепочки военных поставок. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В прошлый четверг Министерство финансов наложило новые санкции на десятки российских оборонных компаний. Санкции замораживают любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США, и запрещают американским организациям любые операции с ними.
"В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности Кремля, мы также планируем принять меры по нарушению их важнейших цепочек поставок", — заявил Адейемо на мероприятии в аналитическом центре Chatham House.
"Наша цель — использовать комплексный подход, который со временем даст о себе знать, и санкции, которые окажут немедленное воздействие", — сказал он, добавив, что они также будут нацелены на альтернативных военных поставщиков, которых использует Россия.
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