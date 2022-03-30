США готує новий пакет санкцій проти логістичних ланцюжків російської "оборонки"

США планують ввести нові санкції щодо секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для продовження її вторгнення в Україну, Включаючи ланцюжки військових поставок. Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого четверга Міністерство фінансів наклало нові санкції на десятки російських оборонних компаній. Санкції заморожують будь-які активи, які вони можуть мати під юрисдикцією США, і забороняють американським організаціям будь-які операції з ними.

"На додаток до санкцій щодо компаній в секторах, які сприяють зловмисній діяльності Кремля, ми також плануємо вжити заходів щодо порушення їх найважливіших ланцюжків постачання", — заявив Адейемо на заході в аналітичному центрі Chatham House.

"Наша мета - використовувати комплексний підхід, який з часом дасть про себе знати, і санкції, які нададуть негайний вплив", — сказав він, додавши, що вони також будуть націлені на альтернативних військових постачальників, яких використовує Росія.