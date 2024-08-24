США готові запровадити санкції проти країн, які дозволяють банкам РФ відкривати філії, - FT

США попередили країни, які торгують Росією, про ризик вторинних санкцій, якщо ті дозволять банкам РФ відкривати місцеві філії для фінансування постачання товарів для російського ВПК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Цей крок спрямований на те, щоб закрити обхідні шляхи, які Росія використала для обходу санкцій, зокрема знаходячи шляхи прихованих способів оплати товарів подвійного призначення, необхідних для зброї.
У коментарі FT заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявилв, що Вашингтон тепер готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях, щоби обійти санкції Заходу. Це буде навіть у тому випадку, якщо сам банк не перебуває під санкціями.
"Ми переслідуватимемо філію, яку вони створюють, а також інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними. Це не лише попередження про небажаність ведення бізнесу з дочірніми компаніями або філіями вже санкціонованих організацій", - сказав Адейемо.
FT нагадала, що в грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ, згідно з яким іноземні фінансові установи були попереджені, що вони наражаються на ризик застосування вторинних санкцій. Причиною цього може бути здійснення або сприяння транзакціям, пов'язаних з російським ВПК.
Нагадаємо, що вчора, 23 серпня, напередодні Дня незалежності України, США розширили санкції проти Росії. Цього разу вони торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.
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