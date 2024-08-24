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США готовы ввести санкции против стран, позволяющих банкам РФ открывать филиалы, - FT

Фото: флаг США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США предупредили страны, которые торгуют Россией, о риске вторичных санкций, если те разрешат банкам РФ открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Этот шаг направлен на то, чтобы закрыть обходные пути, которые Россия использовала для обхода санкций, в частности, находя пути скрытых способов оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия.

В комментарии FT заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон теперь готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях, чтобы обойти санкции Запада. Это будет даже в том случае, если сам банк не находится под санкциями.

"Мы будем преследовать филиал, который они создают, а также другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые работают с ними. Это не только предупреждение о нежелательности ведения бизнеса с дочерними компаниями или филиалами уже санкционированных организаций", - сказал Адейемо.

FT напомнило, что в декабре 2023 года администрация президента США Джо Байдена издала указ, согласно которому иностранные финансовые учреждения были предупреждены, что они подвергаются риску применения вторичных санкций. Причиной этому может быть осуществление или способствование транзакциям, связанных с российским ВПК.

Напомним, что вчера, 23 августа, в преддверии Дня независимости Украины, США расширили санкции против России. В этот раз они коснулись оборонного и металлургического комплексов, а также снабжения товаров двойного назначения.

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