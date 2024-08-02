UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США готові захистити Ізраїль від атак балістичних ракет і беспілотників ісламістів

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтону підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час діалогу, президент підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема від його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, "Хезболла" та хуситів.

Також Байден обговорив зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників, включно з новими оборонними військовими розгортаннями США.

Разом з цим президент США наголосив Нетаньягу на важливості спроб деескалації напруженості в регіоні. До заклику також приєдналася віце-президент і ймовірний кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

Після вбивства ізраїльською армією у Тегерані одного з лідерів уруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії, а в Бейруті командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї анонсував прямий воєнний удар по Ізраїлю.

У ЗМІ не виключили, що Іран та його маріонетки можуть масовано атакувати Ізраїль упродовж 72 годин.

Про те, чи переростуть події на Близькому Сході у масштабнішу війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль