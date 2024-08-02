США готові захистити Ізраїль від атак балістичних ракет і беспілотників ісламістів

Зазначається, що Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час діалогу, президент підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема від його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, "Хезболла" та хуситів.

Також Байден обговорив зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників, включно з новими оборонними військовими розгортаннями США.

Разом з цим президент США наголосив Нетаньягу на важливості спроб деескалації напруженості в регіоні. До заклику також приєдналася віце-президент і ймовірний кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.