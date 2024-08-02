RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США готовы защитить Израиль от атак баллистических ракет и беспилотников исламистов

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден подтвердил готовность Вашингтона поддержать оборону Израиля от террористических исламских движений на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе диалога, президент подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в частности от его марионеточных террористических группировок ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.

Также Байден обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в частности от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США.

Вместе с этим президент США подчеркнул Нетаньяху важность попыток деэскалации напряженности в регионе. К призыву также присоединилась вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

После убийства израильской армией в Тегеране одного из лидеров группировки ХАМАС Исмаила Гании, а в Бейруте командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи анонсировал прямой военный удар по Израилю.

В СМИ не исключили, что Иран и его марионетки могут массированно атаковать Израиль в течение 72 часов.

О том, перерастут ли события на Ближнем Востоке в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль