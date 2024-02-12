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США готові заборонити постачання російського урану, - FT

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена спочатку не підтримувала заборону на російське ядерне паливо після вторгнення в Україну. Однак тепер Вашингтон має намір заборонити постачання російського урану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Раніше американський парк із 93 атомних електростанцій сильно залежав від торгівлі. Майже два роки західні виробники накопичували запаси, а такі компанії, як Urenco, французька Orano і американська Centrus, розвивали ланцюжки поставок і нарощували виробничі потужності.

Американська атомна галузь очікує, що заборона на російський імпорт збагаченого урану буде введена в дію в цьому році після того, як у грудні Палата представників США проголосувала за цей захід двома партіями.

Тімоті Фокс, аналітик ClearView Energy Partners, сказав, що підтримка заборони Інститутом ядерної енергії припускає, що "зараз немає значущого ризику для продовження роботи" електростанцій, які входять до торгової асоціації.

За словами Бориса Шухта, гендиректора британо-нідерландської Urenco, атомна галузь переживає підйом, якого не спостерігалося протягом 30 років, у зв'язку з необхідністю впровадження енергії без викидів для досягнення кліматичних цілей і забезпечення енергетичної безпеки після війни в Україні.

За його словами, розвиток нового покоління так званих малих модульних реакторів (SMRs), які більш ефективні, ніж стандартні реактори, і працюють на енергії Халеу, також є рушійною силою галузі.

Санкції проти ядерної галузі РФ

Раніше повідомлялося, що США планують виготовляти уранове паливо самостійно, щоб зменшити залежність від Росії.

До речі, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС накласти санкції на "Росатом" та атомну промисловість РФ

Крім цього, Конгрес США підтримав законопроект про заборону закупівлі ядерного палива в Росії.

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