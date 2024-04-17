США готовы принять дополнительные меры против Китая из-за его помощи России, - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя представителя Государственного департамента Веданта Пателя .

По его словам, США считают, что Китай поддерживает военные усилия России, и помогает наращивать оборонное производство Кремля. Речь идет о значительных поставках станков, микроэлектроники, оптики, дронов.

Также РФ получает от Китая технологии натуральную целлюлозу, которую использует для производства топлива для оружия, эти материалы заполняют критические пробелы в российском оборонном производственном цикле, помогая оживить российскую оборонно-промышленную базу. В США уверены, что Россия без помощи Китая столкнулась бы с трудностями из-за санкций и экспортного контроля со стороны Вашингтона.

"Мы выражали это беспокойство КНР по дипломатическим каналам, в том числе во время недавних разговоров на уровне лидеров, и мы информировали наших союзников и партнеров о наших опасениях за последние несколько недель", - сказал он.

Также представитель Госдепа напомнил об указе президента Джо Байдена, который нацелен на банки в третьих странах, которые помогают российской оборонке. По его словам, США уже ввели ряд санкций против компаний в Китае и готовы приложить дополнительные усилия в случае необходимости.