США готові посилити санкції, щоб припинити китайську допомогу Росії

Сінгх заявив, що країни можуть також вжити додаткових заходів для збільшення вартості використання Росією тіньового флоту для ухилення від обмеження цін на нафту країн "Великої сімки".

Вони також можуть розширити нинішні формулювання санкцій щодо фінансового сприяння з огляду на спроби Москви перевести свою економіку у військовий режим, сказав він, хоч і відмовився повідомити, чи збираються США та їхні союзники прийняти вторинні санкції.

Сінгх зазначив, що Росія повністю залежить від Китаю, що дає Пекіну "величезні важелі впливу" на військові можливості Москви, а Китай також зіткнувся з ризиками та витратами, враховуючи, що його сукупна торгівля товарами з Європейським Союзом та США у сім разів перевищує його торгівлю. товарами із Росією.

"Для ясності: у нас немає бажання порушувати всю торгівлю між Росією та Китаєм, але ми і наші партнери готові використати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, які загрожують нашій колективній безпеці", - сказав він.

Сінгх сказав, що російсько-китайська торгівля скоротилася після того, як президент США Джо Байден розширив можливості Казначейства боротьби з банками, додавши, що санкції можуть розширитися і надалі.

Сінгх заявив на заході, організованому аналітичним центром Брукінгського інституту, що західним країнам необхідно активізувати зусилля, щоб не допустити обходу Москвою санкцій, і закликав американські компанії переконатися, що їхня продукція ненавмисно не допомагає військовим зусиллям Росії.

Російські активи

Він сказав, що саміт лідерів G7 наступного місяця стане найкращим шансом заповнити дефіцит фінансування України, плануючи монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів. Цей крок, за його словами, був би ризикованим, але необхідним.

"Звичайно, існують ризики, пов'язані з мобілізацією цих активів, вся політика ґрунтується на компромісах", - сказав Сінгх. - Я думаю, що санкції роблять свою справу відповідно до цілей, які ми ставимо".

Серед країн "Великої сімки" поки що немає консенсусу з приводу монетизації заморожених російських активів, що могло б швидко надати Києву як мінімум 50 млрд доларів додаткового фінансування, але Вашингтон наполягає на угоді з огляду на важку ситуацію, в якій перебуває Україна на полі бою, сказав Сінгх.