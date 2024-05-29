США готовы усилить санкции, чтобы пресечь китайскую помощь России

Сингх заявил, что страны могут также принять дополнительные меры, чтобы увеличить стоимость использования Россией теневого флота для уклонения от ограничения цен на нефть стран "Большой семерки".

Они также могут расширить нынешние формулировки санкций в отношении финансового содействия, учитывая попытки Москвы перевести свою экономику в военный режим, сказал он, хотя и отказался сообщить, собираются ли США и их союзники принять вторичные санкции.

Сингх отметил, что Россия полностью зависит от Китая, что дает Пекину "огромные рычаги воздействия" на военные возможности Москвы, а Китай также столкнулся с рисками и издержками, учитывая, что его совокупная торговля товарами с Европейским Союзом и США в семь раз превышает его торговлю товарами с Россией.

"Для ясности: у нас нет желания нарушать всю торговлю между Россией и Китаем, но мы и наши партнеры готовы использовать наши санкции и наш экспортный контроль, чтобы предотвратить торговлю товарами и технологиями, которые угрожают нашей коллективной безопасности", - сказал он.

Сингх сказал, что российско-китайская торговля сократилась после того, как президент США Джо Байден расширил возможности Казначейства по борьбе с банками, добавив, что санкции могут расшириться и дальше.

Сингх заявил на мероприятии, организованном аналитическим центром Брукингского института, что западным странам необходимо активизировать усилия, чтобы не допустить обхода Москвой санкций, и призвал американские компании убедиться, что их продукция непреднамеренно не помогает военным усилиям России.

Российские активы

Он сказал, что саммит лидеров G7 в следующем месяце станет лучшим шансом восполнить дефицит финансирования Украины, планируя монетизировать около 300 млрд долларов замороженных российских активов. Этот шаг, по его словам, был бы рискованным, но необходимым.

"Конечно, существуют риски, связанные с мобилизацией этих активов, вся политика основана на компромиссах", - сказал Сингх. - Я думаю, что санкции делают свое дело в соответствии с целями, которые мы ставим".

Среди стран "Большой семерки" пока еще нет консенсуса по поводу монетизации замороженных российских активов, что могло бы быстро предоставить Киеву как минимум 50 млрд долларов дополнительного финансирования, но Вашингтон настаивает на соглашении, учитывая тяжелую ситуацию, в которой находится Украина на поле боя, сказал Сингх.