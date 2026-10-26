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США готові до масштабних ударів по Ірану за 96 годин після наказу Трампа, - CNN

11:42 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
США готові до масштабних ударів по Ірану за 96 годин після наказу Трампа, - CNN Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Американські війська на Близькому Сході готові до масштабних військових операцій проти Ірану. Наказ можуть виконати протягом 96 годин після його отримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела видання розповіли, що у регіоні вже розгорнули достатні сили для потенційних атак. Масштаб можливих дій виходить за межі простих заходів з "підтримки порядку" або збереження статус-кво шляхом нанесення ударів по радарах, пускових установок та інших іранських об’єктів, які можна швидко відновити.

Зазначається, що Іран тепер краще знайомий з тактикою США, і тому американським військовим буде складніше ефективно знищити всі потенційні цілі.

"Це вимагатиме великих зусиль", - заявило CNN одне із джерел.

З цієї причини керівництво Пентагону та Центрального командування США розробляє широкий перелік цілей, до якого входять іранська енергетична інфраструктура, військові та ядерні об'єкти.

Позиція Трампа та тиск Ізраїлю

За словами чиновників, президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення, але, схоже, схиляється до масштабних заходів. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягав на проведенні нових атак проти Ірану.

"Нетаньягу дуже хотів і намагався переконати Трампа здійснити спільний напад на Іран до виборів, але Трамп не дав на це згоди", - повідомило CNN джерело в ізраїльських службах безпеки.

Американські посадовці попросили ізраїльського прем'єра відкласти удари, доки адміністрація США не буде готова до спільних дій.

Ризики ударів у відповідь

За даними американської розвідки, Іран і хусити серйозно ставляться до ймовірності відновлення атак з боку США та Ізраїлю. У разі нових операцій вони можуть негайно відповісти ударами по американському персоналу та об'єктах у регіоні й за його межами.

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно писали, що вже незабаром Дональд Трамп може розпочати новий етап війни проти Ірану. Зазначається, що такі дії можуть відбутися до або після проміжних виборів до Конгресу.

Крім того, згідно з даними розвідки США, Іран може готувати замахи на американських чиновників. У зв'язку з цим Вашингтон без публічних оголошень почав евакуювати частину дипломатів із країн Близького Сходу.

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Нетаньяху Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
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