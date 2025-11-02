ua en ru
США і Китай відкриють канали зв'язку між військовими, - глава Пентагону

Неділя 02 листопада 2025 04:15
UA EN RU
США і Китай відкриють канали зв'язку між військовими, - глава Пентагону Фото: глава Пентагону Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати і Китай домовилися створити нові канали зв'язку між військовими "для деконфлікту і деескалації будь-яких питань, що виникають".

Про це заявив глава Міністерства війни США Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Пентагону розповів, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів цього тижня "настільки ж позитивну" зустріч із міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії.

"Ми з адміралом згодні, що мир, стабільність і добрі стосунки - найкращий шлях уперед для наших двох великих і могутніх країн", - написав Хегсет у соцмережі Х.

Далі він згадав слова Дональда Трампа, який сказав, що його історична зустріч "Великої двійки" задала тон для вічного миру й успіху США.

"Міністерство війни робитиме те саме - мир через силу, взаємну повагу і позитивні відносини", - наголосив Хегсет.

Він додав, що обидві сторони запланували додаткові зустрічі для формалізації цих зусиль з координації.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня (за київським часом) президент США Дональд Трамп і глава Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у південнокорейському Пусані. Це була їхня перша зустріч із 2019 року. Вона тривала 1 годину і 40 хвилин.

За підсумком зустрічі президент США оцінив її на 12 балів із 10, заявивши про зниження мит проти Китаю і кроків з боку Пекіна щодо закупівлі сої та інших сільгосптоварів, а також допомоги в тому, щоб зупинити потік фентанілу в США.

Крім того, під час переговорів сторони обговорювали питання війни Росії проти України.

Докладний розбір головних підсумків зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

