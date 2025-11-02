США і Китай відкриють канали зв'язку між військовими, - глава Пентагону

Сполучені Штати і Китай домовилися створити нові канали зв'язку між військовими "для деконфлікту і деескалації будь-яких питань, що виникають".

Про це заявив глава Міністерства війни США Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Глава Пентагону розповів, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів цього тижня "настільки ж позитивну" зустріч із міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії.

"Ми з адміралом згодні, що мир, стабільність і добрі стосунки - найкращий шлях уперед для наших двох великих і могутніх країн", - написав Хегсет у соцмережі Х.

Далі він згадав слова Дональда Трампа, який сказав, що його історична зустріч "Великої двійки" задала тон для вічного миру й успіху США.

"Міністерство війни робитиме те саме - мир через силу, взаємну повагу і позитивні відносини", - наголосив Хегсет.

Він додав, що обидві сторони запланували додаткові зустрічі для формалізації цих зусиль з координації.