США к годовщине Иловайска призвали Россию выполнять минские обязательства

В посольстве США в Украине к годовщине Иловайской трагедии призвали Россию вывести свои силы из Донбасса. Санкции продолжатся до выполнения РФ своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического учреждения в Twitter.

Отмечается, что Россия должна вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Генеральная прокуратура обвинила Россию в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Кроме того, в Офисе генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии.