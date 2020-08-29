ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США к годовщине Иловайска призвали Россию выполнять минские обязательства

Автор: Артур Родивилов

В посольстве США в Украине к годовщине Иловайской трагедии призвали Россию вывести свои силы из Донбасса. Санкции продолжатся до выполнения РФ своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Самые читаемые новости

Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического учреждения в Twitter.

Отмечается, что Россия должна вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Генеральная прокуратура обвинила Россию в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Кроме того, в Офисе генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Иловайскминские соглашения