США може за рік провести денуклеаризацію Північної Кореї, - Болтон

Вашингтон розробив програму демонтажу зброї масового знищення КНДР

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї протягом року. Про це інформує Reuters.

Вашингтон розробив програму демонтажу зброї масового знищення КНДР.

"Якщо вони (Північна Корея, - ред) вже прийняли стратегічне рішення і налаштовані на співпрацю, ми можемо просуватися дуже швидко. Фізично ми зможемо знищити переважну частину їх програм протягом року", - заявив Болтон.

Він сказав, що держсекретар Майк Помпео, швидше за все, обговорить пропозицію з північнокорейцями найближчим часом. The Financial Times повідомила, що Помпео повинен був відвідати Північну Корею на цьому тижні, але Державний департамент не підтвердив ніяких планів поїздок.

Вищий офіцер держдепартаменту з контролю над озброєннями при президентові Бараку Обамі Томас Сестман повідомив, що вважає "фізично" нереальним за рік демонтувати більшу частину програм Північної Кореї.

"Я не вірю, що протягом року можна буде провести повний демонтаж і я ще не бачив доказів рішучого рішення КНДР про повний демонтаж", - зазначив він.

Нагадаємо, у США пройшли випробування гравітаційної ядерної бомби.