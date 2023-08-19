США "глибоко стурбовані" співпрацею КНДР та РФ у ракетно-ядерній сфері, - Білий дім

Під час саміту США, Японії та Південної Кореї представники адміністрації заявили, що "глибоко стурбовані" наслідками для національної безпеки Америки такої співпраці РФ та КНДР.

Під час прес-конфереції за результатами саміту Байден заявив, що три країни подвоять зусилля щодо спостереження за північнокорейськими запусками балістичних ракет.

Співпраця РФ та КНДР

Раніше заявив, що Росія може бути причетною до останньої розробки КНДР - твердопаливної балістичної ракети Hwasong-18.

Додамо до цього, що нещодавно з'явилась інформація про наміри РФ отримати від КНДР артилерійські боєприпасти для використання їх на війні проти України.

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