США и Германия в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности Украины

Стороны подчеркнули важность трансатлантических и американо-германских отношений,

Они также обсудили важность сотрудничества по совместному подходу к Китаю и России, а также сохранение дипломатического присутствия во время упорядоченного военного вывода из Афганистана.

Заместитель секретаря и государственный секретарь также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии, одновременно подчеркивая необходимость дальнейшего прогресса в реформах.