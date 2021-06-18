США і Німеччина вкотре висловили підтримку територіальній цілісності України

Сторони підкреслили важливість трансатлантичних та американсько-німецьких відносин,

Вони також обговорили важливість співпраці щодо спільного підходу до Китаю та Росії, а також збереження дипломатичної присутності під час упорядкованого військового виведення з Афганістану.

Заступник секретаря та державний секретар також підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії, одночасно підкреслюючи необхідність подальшого прогресу в реформах.