США и Германия со дня на день объявят о соглашении по "Северному потоку-2", - Reuters

Информацию по американо-германскому соглашению агентству Reuters предоставили знакомые с ситуацией источники. Один из них рассказал, что ситуация со сделкой "выглядит неплохо".

"Мы ожидаем, что переговоры завершатся в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Другой источник агентства отметил, что стороны уже близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против оператора газопровода - компании

Как известно, Украина выступает против запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он угрожает украинской экономике и безопасности. В украинском руководстве отмечали, что Украина и Германия имеют разные взгляды на ситуацию с "Северным потоком-2".