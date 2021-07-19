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США и Германия со дня на день объявят о соглашении по "Северному потоку-2", - Reuters

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода "Северный поток-2". Сейчас американская и немецкая стороны ведут переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Информацию по американо-германскому соглашению агентству Reuters предоставили знакомые с ситуацией источники. Один из них рассказал, что ситуация со сделкой "выглядит неплохо".

"Мы ожидаем, что переговоры завершатся в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Другой источник агентства отметил, что стороны уже близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против оператора газопровода - компании

Как известно, Украина выступает против запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он угрожает украинской экономике и безопасности. В украинском руководстве отмечали, что Украина и Германия имеют разные взгляды на ситуацию с "Северным потоком-2".

Напомним, на прошлой неделе лидеры США и Германии обсудили "Северный поток-2" во время встречи в Белом доме. Стороны сделали заявление по результатам переговоров, но президент Украины Владимир Зеленский не увидел конкретных шагов против газопровода.

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Соединенные Штаты АмерикиГерманиягазопроводСеверный поток-2