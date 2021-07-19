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США та Німеччина з дня на день оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки та Німеччина найближчими днями оголосять про угоду, яка вирішить суперечку довкола російського газопроводу "Північний потік-2". Наразі американська та німецька сторони ведуть перемовини щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інформацію щодо американо-німецької угоди агентству Reuters надали знайомі з ситуацією джерела. Одне з них розповіло, що ситуація з угодою "виглядає непогано".

"Ми очікуємо, що це переговори завершаться найближчими днями", - сказав співрозмовник агентства, який побажав залишитися неназваним.

Інше джерело агентства зазначив, що сторони вже близькі до угоди, яка має запобігти відновленню скасованих наразі санкцій США проти оператора газопроводу - компанії

Як відомо, Україна виступає проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він загрожує українській економіці та безпеці. В українському керівництві наголошували, що Україна та Німеччина мають різні погляди на ситуацію з "Північним потоком-2".

Нагадаємо, минулого тижня лідери США та Німеччини обговорили "Північний потік-2" під час зустрічі у Білому домі. Сторони зробили заяву за результатами переговорів, але президент України Володимир Зеленський не побачив конкретних кроків проти газопроводу.

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Сполучені Штати АмерикиГерманиягазопроводПівнічний потік-2