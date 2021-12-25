В США и Германии отменили около 200 авиарейсов из-за штамма "Омикрон"

В Delta Air Lines агентству также подтвердили, что отмена рейсов напрямую связана с распространением "Омикрон"-штамма среди сотрудников, а в Lufthansa указали, что в компании фиксируют "массовый рост" количества отпусков по болезни среди пилотов.

"Общенациональный всплеск случаев заражения "Омикроном" на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят нашей деятельностью", - приводит агентство заявление United Airlines.

По информации AP, на Рождество Delta Air Lines отменила 111 рейсов, United Airlines - 69 рейсов, а Lufthansa как минимум "дюжину дальнемагистральных трансатлантических рейсов".