У США та Німеччині скасували близько 200 авіарейсів через штам "Омікрон"

У Delta Air Lines агентству також підтвердили, що скасування рейсів безпосередньо пов'язане з поширенням "Омікрон"-штаму серед співробітників, а в Lufthansa вказали, що в компанії фіксують "масове зростання" кількості відпусток через хворобу серед пілотів.

"Загальнонаціональний сплеск випадків зараження "Омікроном" цього тижня зробив прямий вплив на наші льотні екіпажі і людей, які керують нашою діяльністю", - наводить агентство заяву United Airlines.

За інформацією AP, на Різдво Delta Air Lines скасувала 111 рейсів, United Airlines - 69 рейсів, а Lufthansa як мінімум "дюжину далекомагістральних трансатлантичних рейсів".