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У США та Німеччині скасували близько 200 авіарейсів через штам "Омікрон"

Автор: Артур Родивилов

Німецька авіакомпанія Lufthansa і американські Delta Air Lines і United Airlines скасували перед Різдвом сотні міжнародних і внутрішніх рейсів. Їх співробітники заразилися штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Delta Air Lines агентству також підтвердили, що скасування рейсів безпосередньо пов'язане з поширенням "Омікрон"-штаму серед співробітників, а в Lufthansa вказали, що в компанії фіксують "масове зростання" кількості відпусток через хворобу серед пілотів.

"Загальнонаціональний сплеск випадків зараження "Омікроном" цього тижня зробив прямий вплив на наші льотні екіпажі і людей, які керують нашою діяльністю", - наводить агентство заяву United Airlines.

За інформацією AP, на Різдво Delta Air Lines скасувала 111 рейсів, United Airlines - 69 рейсів, а Lufthansa як мінімум "дюжину далекомагістральних трансатлантичних рейсів".

24 грудня, напередодні Різдва, у всьому світі скасували понад 2 тисячі авіарейсів.

Нагадаємо, за добу 23 грудня у світі зареєстрували рекордну кількість COVID-хворих. Такого показника не було з початку пандемії.

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Омикрон