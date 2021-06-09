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В США фармацевта, испортившего 500 доз вакцин Moderna, приговорили к трем годам тюрьмы

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Висконсин, Среда 09 июня 2021 14:21
В США фармацевта, испортившего 500 доз вакцин Moderna, приговорили к трем годам тюрьмы Фото: в США фармацевта приговорили к трем годам тюрьмы за порчу 500 доз вакцины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Суд в Соединенных Штатах приговорил бывшего фармацевта к трем годам лишения свободы. Он умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna.

Об этом сообщает CNN.

46-летний Стивен Бранденбург из Графтона в феврале признал себя виновным по двум пунктам обвинения в попытке фальсификации потребительских товаров с безрассудным пренебрежением к риску того, что другой человек будет подвергнут опасности смерти или телесных повреждений.

Бранденбург намеренно изъял флаконы с вакциной Moderna из холодильной установки больницы во время двух ночных дежурств в декабре прошлого года.

Он заявил, что скептически относится к вакцинам в целом, в частности к Moderna, и рассказал коллегам о своих убеждениях относительно вакцин.

Вакцина от коронавируса Moderna должна храниться при определенной температуре, чтобы оставаться эффективной.

"Бранденбург признал, что после того, как он оставлял вакцины на несколько часов каждую ночь, он возвращал их в холодильник, чтобы использовать в вакцинальной клинике больницы на следующий день. До того как выяснились все последствия действий Бранденбурга, 57 человек получили дозы вакцины из этих флаконов", - говорится в сообщении.

Бывший фармацевт извинился перед тем, как окружной судья США Бретт Людвиг вынес ему приговор.

"У меня не было права принимать такое решение", - сказал Бранденбург, добавив, что чувствует себя "ужасно" и ему "отчаянно жаль и стыдно".

Бранденбург работал в медицинском центре Aurora в Графтоне, когда произошел инцидент. Медицинский центр является частью системы Advocate Aurora Health.

"Поскольку безопасность всегда является нашим главным приоритетом, мы продолжаем двигаться вперед после отвратительных действий этого человека. После этого инцидента наша успешная программа вакцинации продолжается: на сегодняшний день введено более 700 тысяч доз", - говорится в заявлении Advocate Aurora Health.

Напомним, в конце прошлого года полиция Висконсина арестовала фармацевта, который умышленно испортил партию вакцины от коронавируса. По предварительным данным, фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысячи долларов.

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