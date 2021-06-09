У США фармацевта, який зіпсував 500 доз вакцин Moderna, засудили до трьох років в'язниці

Суд у Сполучених Штатах засудив колишнього фармацевта до трьох років позбавлення волі. Він навмисне зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

46-річний Стівен Бранденбург з Графтона в лютому визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в спробі фальсифікації споживчих товарів з безрозсудною зневагою до ризику того, що інша людина буде підданий небезпеці смерті або тілесних ушкоджень.

Бранденбург навмисно вилучив флакони з вакциною Moderna з холодильної установки лікарні під час двох нічних чергувань у грудні минулого року.

Він заявив, що скептично ставиться до вакцин в цілому, зокрема до Moderna, і розповів колегам про свої переконання щодо вакцин.

Вакцина від коронавірусу Moderna повинна зберігатися при певній температурі, щоб залишатися ефективною.

"Бранденбург визнав, що після того, як він залишав вакцини на кілька годин щоночі, він повертав їх у холодильник, щоб використовувати в вакцинальній клініці лікарні на наступний день. До того як з'ясувалися всі наслідки дій Бранденбурга, 57 осіб отримали дози вакцини з цих флаконів", - йдеться в повідомленні.

Колишній фармацевт вибачився перед тим, як окружний суддя США Бретт Людвіг виніс йому вирок.

"У мене не було права приймати таке рішення", - сказав Бранденбург, додавши, що відчуває себе" жахливо "і йому"відчайдушно шкода і соромно".

Бранденбург працював у медичному центрі Aurora в Графтоні, коли стався інцидент. Медичний центр є частиною системи Advocate Aurora Health.

"Оскільки безпека завжди є нашим пріоритетом, ми продовжуємо рухатися вперед після огидних дій цієї людини. Після цього інциденту наша успішна програма вакцинації триває: на сьогодні введено понад 700 тисяч доз", - йдеться в заяві Advocate Aurora Health.