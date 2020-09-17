ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП

Автор: РБК-Украина

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Европейского союза и США зависит от конкурса по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Международные партнеры призывают провести прозрачный отбор.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

"Евросоюз и США приняли к сведению решение Верховной рады о назначении членов комиссии для отбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - доброчестность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также ранее евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП. По ее словам, Киев ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиСАП